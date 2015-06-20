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май 2015
июнь 2015
Молодежный чемпионат Европы 2015. группа A, 2 тур
Сербия (мол.)
0 : 4
Завершен
Германия (мол.)
3 : 0
Завершен
США. МЛС 2015
Колорадо
1 : 1
Даллас
Завершен
Сиэтл
0 : 2
Сан-Хосе
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 8 тур
Сантос
1 : 0
Коринтианс
Завершен
Фламенго
0 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
Спорт Ресифи
2 : 1
Васко да Гама
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 16 тур
Астана
4 : 1
Тараз
Завершен
Тобол
2 : 2
Атырау
Завершен
Жетысу
3 : 0
Шахтер
Завершен
Окжетпес
0 : 1
Иртыш
Завершен
Кайсар
0 : 0
Актобе
Завершен
Кайрат
2 : 1
Ордабасы
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
Лиллестрем
Завершен
Мольде
0 : 0
Волеренга
Завершен
Кубок Америки 2015. группа A, 3 тур
Чили
5 : 0
Боливия
Завершен
Кубок Америки 2015. группа B, 3 тур
Уругвай
1 : 1
Парагвай
Завершен