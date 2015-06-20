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Расписание матчей 20-06-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Молодежный чемпионат Европы 2015. группа A, 2 тур Таблица
20 июня, 19:00
Сербия (мол.)
0 : 4
Завершен
20 июня, 21:45
Германия (мол.)
3 : 0
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
20 июня, 04:00
Колорадо
1 : 1
Даллас
Завершен
20 июня, 23:00
Сиэтл
0 : 2
Сан-Хосе
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 8 тур Таблица
20 июня, 22:30
Сантос
1 : 0
Коринтианс
Завершен
20 июня, 22:30
Фламенго
0 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
20 июня, 22:30
Спорт Ресифи
2 : 1
Васко да Гама
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 16 тур Таблица
20 июня, 14:30
Астана
4 : 1
Тараз
Завершен
20 июня, 15:00
Тобол
2 : 2
Атырау
Завершен
20 июня, 15:00
Жетысу
3 : 0
Шахтер
Завершен
20 июня, 15:00
Окжетпес
0 : 1
Иртыш
Завершен
20 июня, 16:00
Кайсар
0 : 0
Актобе
Завершен
20 июня, 16:30
Кайрат
2 : 1
Ордабасы
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 13 тур Таблица
20 июня, 16:30
Сандефьорд
0 : 0
Лиллестрем
Завершен
20 июня, 19:00
Мольде
0 : 0
Волеренга
Завершен
Кубок Америки 2015. группа A, 3 тур Таблица
20 июня, 02:30
Чили
5 : 0
Боливия
Завершен
Кубок Америки 2015. группа B, 3 тур Таблица
20 июня, 22:00
Уругвай
1 : 1
Парагвай
Завершен
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