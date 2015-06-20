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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Парагвай
Уругвай - Парагвай: обзор матча 20 июня 2015
Уругвай
20.06.2015, суббота, 22:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Парагвай
29'
Х. Хименес
44'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Парагвай
81'
Желтая карточка
О. Молинас
Желтая карточка
А. Перейра
74'
Желтая карточка
С. Коатес
72'
72'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Л. Барриос
69'
Желтая карточка
Р. Ортис
68'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
К. Родригес
️️️️
К. Санчес
67'
64'
Замена
Р. Ортис
️️️️
Н. Ортигоса
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Эрнандес
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Барриос
Пас отдал
Э. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Х. Хименес
Пас отдал
К. Санчес
29'
9'
Желтая карточка
Н. Ортигоса
Желтая карточка
А. Эрнандес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
6
Осмар Молинас
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
15
Гусман Перейра
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
16
Эдуардо Аранда
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
9
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-3-3
23
Муслера
6
Перейра
19
Коатес
16
Перейра
2
Хименес
20
Гонсалес
17
Риос
5
Санчес
22
Ролан
21
Кавани
8
Эрнандес
3-1-3-3
1
Вильяр
2
Пирис
5
Вальдес
14
Да Силва
21
Ортигоса
6
Молинас
15
Касерес
11
Бенитес
18
Вальдес
8
Барриос
7
Бобадилья
5
Санчес
7
Родригес
7
Родригес
5
Санчес
8
Эрнандес
11
Стуани
11
Стуани
8
Эрнандес
21
Ортигоса
6
Ортис
6
Ортис
21
Ортигоса
8
Барриос
9
Санта Крус
9
Санта Крус
8
Барриос
7
Бобадилья
7
Гонсалес
7
Гонсалес
7
Бобадилья
Остались в запасе
Уругвай
Парагвай
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Родриго Муньос
ВР
15
Гусман Перейра
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
16
Эдуардо Аранда
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Родриго Муньос
ВР
15
Гусман Перейра
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
18
Матиас Корухо
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
16
Эдуардо Аранда
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Уругвай - Парагвай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско
(Мехико)
Стадион:
Ла Портада
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