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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Боливия
Чили - Боливия: обзор матча 20 июня 2015
Чили
20.06.2015, суббота, 02:30
Кубок Америки, группа A, 3 тур
5 : 0
Завершен
Боливия
3'
Ч. Арангис
37'
А. Санчес
66'
Ч. Арангис
79'
Г. Медель
86'
Р. Ральдес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Боливия
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Р. Ральдес
86'
ГОЛ! 4:0!
Г. Медель
Пас отдал
Х. Вальдивия
79'
72'
Желтая карточка
А. Чумасеро
Замена
Д. Писарро
️️️️
Г. Хара
70'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Арангис
Пас отдал
А. Энрикес
66'
63'
Желтая карточка
К. Коимбра
61'
Замена
Д. Лисио
️️️️
П. Эскобар
46'
Замена
Д. Миранда
️️️️
В. Вейсага
46'
Замена
М. Бехарано
️️️️
Э. Родригес
Замена
А. Энрикес
️️️️
А. Санчес
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Видаль
46'
41'
Желтая карточка
Л. Моралес
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Х. Вальдивия
37'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Арангис
Пас отдал
Э. Варгас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
10
Марсело Диас
ОП
17
Гари Медель
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
4
Леонель Моралес
ЦЗ
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
18
Рикардо Педриель
ЦП
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Сория
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Боливия
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
22
Данни Бехарано
ЦП
15
Себастьян Гамарра
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
13
Дамир Миранда
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Браво
18
Хара
4
Исла
10
Диас
17
Медель
15
Босежур
8
Видаль
20
Арангис
10
Вальдивия
10
Санчес
11
Варгас
4-1-3-2
12
Киньонес
16
Ральдес
4
Моралес
21
Коимбра
14
Родригес
8
Смедберг-Даленсе
18
Педриель
10
Эскобар
6
Вейсага
9
Морено
3
Чумасеро
8
Видаль
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Видаль
18
Хара
6
Писарро
6
Писарро
18
Хара
10
Санчес
22
Энрикес
22
Энрикес
10
Санчес
10
Эскобар
11
Лисио
11
Лисио
10
Эскобар
6
Вейсага
13
Миранда
13
Миранда
6
Вейсага
14
Родригес
17
Бехарано
17
Бехарано
14
Родригес
Остались в запасе
Чили
Боливия
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Данни Бехарано
ЦП
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Сория
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
22
Данни Бехарано
ЦП
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маурисио Сория
Статистика матча Чили - Боливия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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