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    Маурисио Сория

    Тренер
    Имя Маурисио
    Фамилия Сория
    Гражданство Боливия
    Дата рождения 1 июня 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боливия 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.06.2015 Мексика 0 : 0 Боливия
    15.06.2015 Эквадор 2 : 3 Боливия
    20.06.2015 Чили 5 : 0 Боливия
    26.06.2015 Боливия 1 : 3 Перу
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