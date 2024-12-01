Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маурисио Сория - статистика

Гуанакастека
Боливия
1 июня 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гуанакастека
21
11
6
4
Коста-Рика. Примера. Апертура, 22 тур
Гуанакастека
1 : 0
01.12.2024
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 21 тур
Санта-Ана
2 : 1
26.11.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 19 тур
Гуанакастека
2 : 1
21.11.2024
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Апертура, 20 тур
Эредиано
2 : 1
10.11.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 18 тур
Сан-Карлос
2 : 2
02.11.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 17 тур
Гуанакастека
2 : 0
28.10.2024
Мунисипаль Либерия
Коста-Рика. Примера. Апертура, 16 тур
Сантос де Гуапилес
4 : 0
21.10.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 15 тур
Гуанакастека
2 : 0
18.10.2024
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Апертура, 7 тур
Гуанакастека
2 : 1
13.10.2024
Сантос де Гуапилес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 14 тур
Гуанакастека
1 : 0
06.10.2024
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Апертура, 13 тур
Картахинес
1 : 1
29.09.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 12 тур
Гуанакастека
2 : 1
23.09.2024
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 11 тур
Пунтаренас
0 : 0
19.09.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 10 тур
Мунисипаль Либерия
0 : 1
15.09.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 9 тур
Гуанакастека
1 : 0
12.09.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 6 тур
Алахуэленсе
4 : 0
08.09.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 8 тур
Зеледон
1 : 1
02.09.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 5 тур
Гуанакастека
1 : 3
11.08.2024
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 4 тур
Спортинг Сан-Хосе
1 : 2
04.08.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 3 тур
Гуанакастека
1 : 0
28.07.2024
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Апертура, 2 тур
Депортиво Саприсса
3 : 0
25.07.2024
Гуанакастека
Главные новости
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+