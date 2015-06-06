май 2015
июнь 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Чемпионат мира U-20 2015, 3 тур, группа C
6 июня, суббота
04:00
Матч завершен
6 июня, суббота
04:00
Матч завершен
США. МЛС 2015
6 июня, суббота
04:00
Матч завершен
Чемпионат мира U-20 2015, 3 тур, группа D
6 июня, суббота
07:00
Матч завершен
6 июня, суббота
07:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 15 тур
Норвегия. Элитсериен 2015, 12 тур
Швеция. Аллсвенскан 2015, 13 тур
6 июня, суббота
17:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015), Финал