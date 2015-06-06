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    Расписание матчей 06-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2015
    6 июня, суббота
    01:00
    Чили
    1:0
    Сальвадор
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    15:45
    Малайзия
    0:0
    Гонконг
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    19:00
    Буркина-Фасо
    2:3
    Камерун
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    23:59
    Эквадор
    4:0
    Панама
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 3 тур, группа C
    6 июня, суббота
    04:00
    Сенегал (до 20)
    2:1
    Катар (до 20)
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    04:00
    Колумбия (до 20)
    1:3
    Португалия (до 20)
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    6 июня, суббота
    04:00
    Хьюстон
    4:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Чемпионат мира U-20 2015, 3 тур, группа D
    6 июня, суббота
    07:00
    Сербия (до 20)
    2:0
    Мексика (мол.)
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    07:00
    Мали (до 20)
    1:1
    Уругвай (до 20)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2015, 15 тур
    6 июня, суббота
    12:00
    Иртыш
    1:0
    Жетысу
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    13:00
    Окжетпес
    1:3
    Кайрат
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    15:00
    Шахтер
    1:0
    Тобол
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    16:00
    Тараз
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    16:30
    Актобе
    0:0
    Астана
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    17:00
    Атырау
    2:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 12 тур
    6 июня, суббота
    16:30
    Волеренга
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    19:00
    Сандефьорд
    0:1
    Одд
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 13 тур
    6 июня, суббота
    17:00
    Хэкен
    0:0
    АИК
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    17:00
    Хельсингборг
    3:0
    Отвидаберг
    Матч завершен
    6 июня, суббота
    17:00
    Эребру
    1:1
    Хальмстад
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), Финал
    6 июня, суббота
    21:45
    Ювентус
    1:3
    Барселона
    Матч завершен
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