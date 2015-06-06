Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Сербия (до 20) - Мексика (мол)
Сербия (до 20) - Мексика (мол): обзор матча 06 июня 2015
Сербия (до 20)
06.06.2015, суббота, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мексика (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сербия (до 20) - Мексика (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, Финал
Бразилия (мол.)
1 : 2
20.06.2015
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/2 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
17.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
США U20
0 : 0
14.06.2015
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Сербия (до 20)
2 : 0
06.06.2015
Мексика (мол)
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
Информация о матче
Стадион:
Отаго Стэдиум
Новости команд
Все
Сербия (до 20)
Мексика (мол)
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+