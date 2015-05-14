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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Коринтианс - Гуарани
Коринтианс - Гуарани: обзор матча 14 мая 2015
Коринтианс
14.05.2015, четверг, 04:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Гуарани
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коринтианс - Гуарани
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