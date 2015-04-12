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Расписание матчей 12-04-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 23 тур Таблица
12 апреля, 13:30
Зенит
1 : 1
Рубин
Завершен
12 апреля, 16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
Завершен
12 апреля, 18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 27 тур Таблица
12 апреля, 09:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
Завершен
12 апреля, 12:00
Cибирь
1 : 1
Томь
Завершен
12 апреля, 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
Завершен
12 апреля, 14:00
Волгарь
0 : 0
Крылья Советов
Завершен
12 апреля, 14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
Завершен
12 апреля, 16:00
Волга
2 : 1
Луч
Завершен
12 апреля, 16:00
Шинник
2 : 2
Сокол
Завершен
12 апреля, 18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
Завершен
12 апреля, 18:00
Анжи
2 : 0
Химик
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 32 тур Таблица
12 апреля, 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
Завершен
12 апреля, 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Манчестер Сити
Завершен
Испания. Примера (2014/2015), 31 тур Таблица
12 апреля, 13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
Завершен
12 апреля, 18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
Завершен
12 апреля, 20:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Депортиво
Завершен
12 апреля, 22:00
Кордоба
0 : 2
Эльче
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 30 тур Таблица
12 апреля, 13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
Завершен
12 апреля, 16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
Завершен
12 апреля, 16:00
Наполи
3 : 0
Фиорентина
Завершен
12 апреля, 16:00
Удинезе
1 : 3
Палермо
Завершен
12 апреля, 16:00
Торино
1 : 1
Рома
Завершен
12 апреля, 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
Завершен
12 апреля, 21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
Завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 28 тур Таблица
12 апреля, 16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
Завершен
12 апреля, 18:30
Штутгарт
3 : 2
Вердер
Завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 32 тур Таблица
12 апреля, 15:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нант
Завершен
12 апреля, 18:00
Эвиан
0 : 1
Лилль
Завершен
12 апреля, 18:00
Ланс
0 : 0
Лорьян
Завершен
12 апреля, 18:00
Реймс
0 : 1
Ницца
Завершен
12 апреля, 18:00
Ренн
1 : 0
Генгам
Завершен
12 апреля, 18:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
Завершен
12 апреля, 22:00
Бордо
1 : 0
Марсель
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 23 тур Таблица
12 апреля, 11:00
Уфа (мол)
1 : 1
Арсенал Т (мол)
Завершен
12 апреля, 11:00
Урал (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
Завершен
12 апреля, 12:00
Амкар (мол)
1 : 4
ЦСКА (мол)
Завершен
12 апреля, 13:00
1 : 3
Ахмат (мол)
Завершен
12 апреля, 14:00
Ростов (мол)
0 : 2
Спартак М (мол)
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 33 тур Таблица
12 апреля, 13:00
Лас-Пальмас
2 : 0
Жирона
Завершен
12 апреля, 17:00
Рекреативо
0 : 1
Понферрадина
Завершен
12 апреля, 18:00
Барселона Б
1 : 2
Бетис
Завершен
12 апреля, 19:15
Осасуна
1 : 1
Нумансия
Завершен
12 апреля, 22:00
Леганес
2 : 0
Альбасете
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
12 апреля, 02:00
Ди Си Юнайтед
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
12 апреля, 03:30
Динамо Хьюстон
3 : 0
Монреаль
Завершен
12 апреля, 03:30
Канзаc Сити
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
12 апреля, 05:30
Сан-Хосе
1 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
12 апреля, 23:59
Портленд
0 : 2
Орландо Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 19 тур Таблица
12 апреля, 17:00
Динамо К
2 : 2
Заря
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 28 тур Таблица
12 апреля, 18:45
Рапид
3 : 3
Зальцбург
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 2 тур Таблица
12 апреля, 19:00
Стандард
3 : 1
Андерлехт
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа B, 2 тур Таблица
12 апреля, 21:00
Зюлте-Варегем
0 : 1
Мехелен
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 24 тур Таблица
12 апреля, 15:00
Нордшелланд
1 : 2
Оденсе
Завершен
12 апреля, 18:00
Ольборг
1 : 2
Мидтьюлланд
Завершен
12 апреля, 20:00
Сендерийск
0 : 1
Брондбю
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 30 тур Таблица
12 апреля, 13:30
Виллем II
2 : 2
Фейеноорд
Завершен
12 апреля, 15:30
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
Твенте
Завершен
12 апреля, 15:30
Гронинген
3 : 2
Камбур
Завершен
12 апреля, 17:45
АДО Ден Хааг
2 : 0
Утрехт
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 2 тур Таблица
12 апреля, 16:30
Олесунн
1 : 1
Лиллестрем
Завершен
12 апреля, 19:00
Хаугесунд
0 : 6
Русенборг
Завершен
12 апреля, 19:00
Одд
2 : 0
Стабек
Завершен
12 апреля, 19:00
Старт
2 : 1
Сандефьорд
Завершен
12 апреля, 19:00
Викинг
3 : 1
Тромсе
Завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 28 тур Таблица
12 апреля, 18:00
Насьональ
3 : 2
Жил Висенте
Завершен
12 апреля, 19:00
Брага
4 : 0
Пенафиел
Завершен
12 апреля, 21:15
Витория Сетубал
1 : 2
Спортинг
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 23 тур Таблица
12 апреля, 15:45
Виктория
4 : 1
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 3 тур Таблица
12 апреля, 16:00
Хальмстад
1 : 2
Хельсингборг
Завершен
12 апреля, 16:00
Фалькенберг
2 : 0
Эребру
Завершен
12 апреля, 18:30
Гетеборг
0 : 1
Мальме
Завершен
12 апреля, 18:30
АИК
3 : 1
Гефле
Завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 27 тур Таблица
12 апреля, 14:45
Грассхоппер
1 : 1
Вадуц
Завершен
12 апреля, 14:45
Арау
0 : 1
Сьон
Завершен
12 апреля, 17:00
Базель
5 : 1
Цюрих
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 33 тур Таблица
12 апреля, 14:15
Килмарнок
1 : 2
Абердин
Завершен
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