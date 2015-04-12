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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Сочи
Сахалин - Сочи: обзор матча 12 апреля 2015
Сахалин
12.04.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
61'
А. Гаглоев (П)
89'
В. Булыга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Сочи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Булыга
89'
85'
Замена
В. Сысоев
️️️️
В. Есин
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Гаглоев
85'
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Жосан
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
61'
Замена
Г. Кахелишвили
️️️️
Г. Ходжава
58'
52'
Замена
А. Золотаренко
️️️️
В. Пинчук
Замена
С. Виноградов
️️️️
Н. Дроздов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Николай Жосан
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
57
Артем Казаков
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Сочи
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
2-1-5-2
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
34
Дроздов
23
Жосан
3
Алахвердов
28
Ходжава
40
Кулешов
10
Булыга
20
Хинчагов
11
Гаглоев
3-2-3-1-1
31
Арсеньев
71
Яковлев
12
Пинчук
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
53
Казаев
31
Рогов
27
Есин
10
Матяш
11
Гаглоев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Гаглоев
34
Дроздов
11
Виноградов
11
Виноградов
34
Дроздов
23
Жосан
9
Михалев
9
Михалев
23
Жосан
28
Ходжава
27
Кахелишвили
27
Кахелишвили
28
Ходжава
12
Пинчук
14
Золотаренко
14
Золотаренко
12
Пинчук
27
Есин
4
Сысоев
4
Сысоев
27
Есин
Остались в запасе
Сахалин
Сочи
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Сахалин - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Спартак
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