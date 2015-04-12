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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 12 апреля 2015
Хетафе
12.04.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
64'
Д. Кастро
52'
И. Уче (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Васкес
90'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Кастро
83'
Желтая карточка
Налдо
82'
78'
Желтая карточка
Х. Коста
70'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
68'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Гомес
65'
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:1!
Д. Кастро
Пас отдал
Р. Лаго
64'
63'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Инестроза
62'
Желтая карточка
Х. Родригес
61'
59'
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Э. Байи
56'
Желтая карточка
А. Рукавина
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Уче
39'
Желтая карточка
Э. Байи
26'
Желтая карточка
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
2
Вигарай
4
Алексис
5
Налдо
3
Лаго
8
Инестроза
22
Родригес
25
Ласен
17
Кастро
14
Леон
9
Васкес
3-2-2-1-2
1
Асенхо
5
Дорадо
2
Рукавина
3
Байи
2
Гаспар
5
Йокич
17
Пина
14
Тригерос
16
Гомес
7
Морено
14
Уче
8
Инестроза
7
Сарабия
7
Сарабия
8
Инестроза
9
Васкес
90
Диавара
90
Диавара
9
Васкес
17
Кастро
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Кастро
3
Байи
37
Мусаккио
37
Мусаккио
3
Байи
16
Гомес
90
Черышев
90
Черышев
16
Гомес
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
Главный тренер
Пабло Франко
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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