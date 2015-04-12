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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 12 апреля 2015
Наполи
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
23'
Д. Мертенс
71'
М. Гамшик
89'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
89'
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Мертенс
82'
Желтая карточка
Д. Лопес
81'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Игуаин
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
71'
69'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бадель
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Габбиадини
64'
Желтая карточка
И. Стринич
63'
58'
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Варгас
46'
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Иличич
42'
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
К. Кулибали
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-1-2-4
21
Андухар
3
Кулибали
23
Стринич
39
Альбиоль
5
Лопес
5
Гаргано
11
Маджо
9
Игуаин
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Габбиадини
4-4-1-1
33
Нето
4
Ричардс
15
Басанта
15
Савич
21
Паскуаль
27
Куртич
6
Валеро
47
Бадель
11
Варгас
10
Салах
72
Иличич
10
Мертенс
18
Суньига
18
Суньига
10
Мертенс
11
Габбиадини
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Инсинье
9
Игуаин
47
Бадель
7
Писарро
7
Писарро
47
Бадель
11
Варгас
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Варгас
72
Иличич
27
Гомес
27
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Наполи - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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