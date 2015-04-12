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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Эльче
Кордоба - Эльче: обзор матча 12 апреля 2015
Кордоба
12.04.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Эльче
41'
Э. Роко
68'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Эльче
90'
+1
Замена
Коро
️️️️
В. Родригес
81'
Желтая карточка
В. Родригес
Красная карточка
Б. Гарсия
81'
74'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Ньигес
Замена
Фидель
️️️️
Бебе
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Ф. Файр
62'
Желтая карточка
Д. Ломбан
58'
Замена
Д. Сисма
️️️️
Э. Альбасар
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Джуниньо
56'
Замена
Элдон
️️️️
Н. Гилас
55'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Роко
Пас отдал
Э. Альбасар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Лусо
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Феде Вико
АП
10
Элдон
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
2
Пантич
17
Джуниньо
6
Лусо
21
Крхин
12
Бебе
10
Гарсия
10
Картабия
7
Андоне
9
Гилас
4-3-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
3
Роко
18
Ломбан
21
Альбасар
5
Москера
76
Файр
7
Ньигес
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
17
Джуниньо
19
Вико
19
Вико
17
Джуниньо
12
Бебе
10
Фидель
10
Фидель
12
Бебе
9
Гилас
10
Элдон
10
Элдон
9
Гилас
21
Альбасар
5
Сисма
5
Сисма
21
Альбасар
8
Родригес
10
Коро
10
Коро
8
Родригес
7
Ньигес
20
Хименес
20
Хименес
7
Ньигес
Остались в запасе
Кордоба
Эльче
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
25
Ману Эррера
ВР
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Кордоба - Эльче
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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