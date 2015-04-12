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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 12 апреля 2015
Оренбург
12.04.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
83'
М. Шогенов
70'
И. Гультяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
90'
+1
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Харитонов
90'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
В. Лешонок
86'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
В. Галыш
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
83'
80'
Желтая карточка
А. Плотников
72'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Алиев
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Бреев
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
И. Гультяев
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
66'
49'
Желтая карточка
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
26
Васиев
80
Климов
70
Кабутов
8
Афонин
30
Друзин
23
Бреев
84
Воробьев
14
Коронов
14
Аппаев
3-2-4-1
79
Плотников
35
Гультяев
22
Магадиев
80
Качан
18
Марущак
19
Гарбуз
83
Харитонов
8
Мануковский
10
Алиев
9
Лешонок
88
Галыш
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
23
Бреев
22
Кобялко
22
Кобялко
23
Бреев
10
Алиев
17
Хрущев
17
Хрущев
10
Алиев
9
Лешонок
14
Лайзанс
14
Лайзанс
9
Лешонок
83
Харитонов
15
Чадов
15
Чадов
83
Харитонов
88
Галыш
23
Лескано
23
Лескано
88
Галыш
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Оренбург - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Газовик
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