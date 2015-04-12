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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 12 апреля 2015
Уфа
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
32'
В. Корытько
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
81'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Рыжков
Замена
Д. Карлос
️️️️
В. Галиулин
80'
77'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Х. Ханджич
️️️️
М. Семакин
71'
65'
Замена
Ф. Костя
️️️️
А. Малоян
Замена
Д. Голубов
️️️️
А. Зинченко
60'
58'
Замена
Л. Тесак
️️️️
С. Кузнецов
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Корытько
Пас отдал
В. Рыжков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
14
Максим Семакин
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
21
Александр Зотов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
3-4-2-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
3
Аликин
34
Тумасян
47
Зинченко
14
Семакин
13
Засеев
33
Сухов
10
Марсиньо
5
Фримпонг
21
Галиулин
4-2-3-1
82
Муха
22
Ершов
23
Калешин
19
Осипов
4
Васильев
18
Кашчелан
21
Зотов
10
Корытько
10
Кузнецов
28
Рыжков
0
Малоян
21
Галиулин
11
Карлос
11
Карлос
21
Галиулин
47
Зинченко
85
Голубов
85
Голубов
47
Зинченко
14
Семакин
99
Ханджич
99
Ханджич
14
Семакин
10
Кузнецов
8
Тесак
8
Тесак
10
Кузнецов
28
Рыжков
24
Смирнов
24
Смирнов
28
Рыжков
0
Малоян
11
Костя
11
Костя
0
Малоян
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Уфа - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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