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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 12 апреля 2015
Милан
12.04.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
74'
Н. Де Йонг
58'
Р. Сориано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
90'
+6
Желтая карточка
П. Вшолек
Желтая карточка
Ф. Мексес
90'
+6
87'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Л. Де Сильвестри
84'
Травма
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Н. Де Йонг
81'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
77'
Травма
М. Дестро
75'
ГОЛ! 1:1!
Н. Де Йонг
74'
72'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
70'
65'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Сориано
Замена
Сусо
️️️️
А. Черчи
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Г. Палетта
51'
41'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Алессио Черчи
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
23
Эдер
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Алессандро Мастальи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
13
Антонелли
5
Мексес
29
Палетта
20
Абате
34
Де Йонг
7
Бонавентура
8
ван Гинкел
7
Менез
7
Черчи
21
Дестро
4-1-2-2-1
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Сильвестре
26
Романьоли
15
Месба
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
23
Эдер
77
Окака-Чука
9
Это'О
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
7
Черчи
10
Сусо
10
Сусо
7
Черчи
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
29
Де Сильвестри
22
Вшолек
22
Вшолек
29
Де Сильвестри
21
Сориано
32
Дункан
32
Дункан
21
Сориано
77
Окака-Чука
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Милан
Сампдория
41
Алессандро Мастальи
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
41
Алессандро Мастальи
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Милан - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3 21:40 (прямая)
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