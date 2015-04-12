Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сокол
Шинник - Сокол: обзор матча 12 апреля 2015
Шинник
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 2
Завершен
Сокол
79'
Н. Маляров
85'
Д. Гриднев
61'
И. Маркелов
89'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сокол
90'
+1
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Бояров
89'
ГОЛ! 2:2!
К. Муллин
ГОЛ! 2:1!
Д. Гриднев
85'
ГОЛ! 1:1!
Н. Маляров
79'
66'
Замена
К. Муллин
️️️️
И. Маркелов
61'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркелов
52'
Замена
А. Яковлев
️️️️
А. Коротаев
43'
Желтая карточка
А. Коротаев
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
19
Игорь Бояров
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
Сокол
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-4-1-1
1
Малышев
2
Ндри
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
56
Гриднев
10
Рылов
57
Деобальд
81
Низамутдинов
3-3-1-3
16
Федоров
2
Серасхов
29
Горбатюк
91
Суслов
27
Молодцов
66
Дутов
24
Трубило
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
19
Бояров
19
Бояров
2
Хубаев
2
Хубаев
19
Бояров
24
Коротаев
36
Яковлев
36
Яковлев
24
Коротаев
88
Маркелов
9
Муллин
9
Муллин
88
Маркелов
Остались в запасе
Шинник
Сокол
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Шинник - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Сокол
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+