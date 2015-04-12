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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кьево
Чезена - Кьево: обзор матча 12 апреля 2015
Чезена
12.04.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
82'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кьево
Замена
Г. Мончини
️️️️
Г. Дефрель
89'
85'
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Меджиорини
82'
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Н. Фрей
Замена
А. Родригес
️️️️
С. Луккини
81'
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Джурич
67'
Желтая карточка
М. Джурич
63'
62'
Замена
В. Бирса
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
К. Карбонеро
61'
58'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
55'
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Чезена
16
Альберто Ильо
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-1-2-3
1
Леали
17
Луккини
25
Капелли
32
Крайнц
24
Перицо
11
Карбонеро
34
Касчионе
10
Джорджи
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
87
Жуканович
16
Радованович
56
Хетемай
18
Скелотто
22
Иско
69
Меджиорини
9
Палоски
17
Луккини
20
Родригес
20
Родригес
17
Луккини
11
Джурич
19
Суччи
19
Суччи
11
Джурич
92
Дефрель
11
Мончини
11
Мончини
92
Дефрель
18
Скелотто
23
Бирса
23
Бирса
18
Скелотто
69
Меджиорини
5
Кофи
5
Кофи
69
Меджиорини
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
Остались в запасе
Чезена
Кьево
16
Альберто Ильо
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
16
Габи Мудингай
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
16
Альберто Ильо
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
16
Габи Мудингай
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Чезена - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Дино Мануцци
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