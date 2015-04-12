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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Химик
Анжи - Химик: обзор матча 12 апреля 2015
Анжи
12.04.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Химик
70'
Д. Айдов (П)
82'
И. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Химик
Замена
В. Чуперка
️️️️
Р. Концедалов
90'
+1
Замена
М. Комков
️️️️
Леонардо
88'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Асильдаров
87'
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
82'
76'
Желтая карточка
М. Тагилов
75'
Замена
В. Ильин
️️️️
Е. Чернов
72'
Желтая карточка
А. Касьян
72'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Д. Шилов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Айдов
70'
69'
Желтая карточка
О. Чуваев
65'
Замена
А. Валикаев
️️️️
С. Квасов
10'
Замена
О. Чуваев
️️️️
Д. Гавиловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Семен Федотов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
4
Мурад Тагилов
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Гащенков
ПП
17
Сергей Квасов
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Михаил Комков
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
4
Айдов
2
Аравин
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
78
Максимов
8
Чиркин
11
Концедалов
20
Мутари
9
Асильдаров
3-3-2-2
1
Гавиловский
23
Чернов
6
Шустиков
8
Федотов
9
Шилов
18
Карасев
4
Бабенков
77
Гащенков
4
Тагилов
19
Касьян
17
Квасов
11
Концедалов
92
Чуперка
92
Чуперка
11
Концедалов
42
Леонардо
10
Комков
10
Комков
42
Леонардо
9
Асильдаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
9
Асильдаров
1
Гавиловский
77
Чуваев
77
Чуваев
1
Гавиловский
9
Шилов
14
Джикия
14
Джикия
9
Шилов
17
Квасов
5
Валикаев
5
Валикаев
17
Квасов
23
Чернов
98
Ильин
98
Ильин
23
Чернов
Остались в запасе
Анжи
Химик
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Анжи - Химик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Анжи-Арена
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