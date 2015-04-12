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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тосно
Тюмень - Тосно: обзор матча 12 апреля 2015
Тюмень
12.04.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
Тосно
79'
Р. Абазов
90+2'
Клейтон
6'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тосно
Желтая карточка
Клейтон
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Клейтон
90'
+2
Желтая карточка
В. Кичин
89'
87'
Желтая карточка
М. Ковальчик
84'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
К. Берхамов
80'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
ГОЛ! 1:1!
Р. Абазов
79'
Замена
Клейтон
️️️️
О. Самсонов
64'
63'
Замена
А. Бочков
️️️️
Г. Наваловский
53'
Желтая карточка
С. Прокофьев
46'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Пазин
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Шляпкин
46'
Замена
А. Павленко
️️️️
М. Канаев
46'
Замена
В. Пономарев
️️️️
Н. Теленков
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Прокофьев
5'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
11
Клейтон
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
3-1-4-1-1
1
Соколов
71
Багаев
2
Кичин
57
Абазов
17
Канаев
20
Теленков
13
Шляпкин
4
Кленкин
36
Самсонов
3
Голяткин
90
Делькин
4-1-4-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
88
Наваловский
3
Зайцев
25
Смирнов
11
Пазин
4
Астафьев
7
Берхамов
3
Тетрашвили
23
Причиненко
11
Прокофьев
36
Самсонов
11
Клейтон
11
Клейтон
36
Самсонов
17
Канаев
77
Павленко
77
Павленко
17
Канаев
20
Теленков
19
Пономарев
19
Пономарев
20
Теленков
13
Шляпкин
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Шляпкин
11
Пазин
28
Султонов
28
Султонов
11
Пазин
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
88
Наваловский
25
Бочков
25
Бочков
88
Наваловский
7
Берхамов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
7
Берхамов
Остались в запасе
Тюмень
Тосно
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
7
Сергей Данилов
ПП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Тосно
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Геолог
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