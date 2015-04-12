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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Палермо
Удинезе - Палермо: обзор матча 12 апреля 2015
Удинезе
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 3
Завершен
Палермо
81'
А. Ди Натале
15'
А. Лазаар
21'
Л. Ригони
66'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Палермо
Желтая карточка
Р. Агирре
90'
+2
85'
Замена
Э. Мареска
️️️️
А. Белотти
ГОЛ! 1:3!
А. Ди Натале
Пас отдал
Аллан
81'
Замена
Р. Агирре
️️️️
Гильерме
79'
Желтая карточка
Гильерме
74'
73'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
Данило
72'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Теро
69'
67'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
М. Яяло
66'
ГОЛ! 0:3!
И. Чочев
Пас отдал
А. Рисполи
Замена
С. Перица
️️️️
И. Пирис
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ригони
Пас отдал
П. Дибала
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Лазаар
Пас отдал
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Гильерме
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-3-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
13
Ваге
11
Силва
4
Пирис
25
Аллан
3
Пинци
8
Гильерме
10
Ди Натале
77
Теро
3-5-1-1
70
Соррентино
2
Витьелло
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
18
Яяло
30
Ригони
18
Чочев
33
Лазаар
20
Васкес
21
Дибала
77
Теро
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
4
Пирис
18
Перица
18
Перица
4
Пирис
8
Гильерме
17
Агирре
17
Агирре
8
Гильерме
18
Яяло
19
Больцони
19
Больцони
18
Яяло
Белотти
16
Мареска
16
Мареска
Белотти
20
Васкес
11
Белотти
11
Белотти
20
Васкес
Остались в запасе
Удинезе
Палермо
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Удинезе - Палермо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Удинезе Арена
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