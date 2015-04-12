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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Крылья Советов
Волгарь - Крылья Советов: обзор матча 12 апреля 2015
Волгарь
12.04.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Жиров
88'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Лукьяновс
87'
85'
Замена
С. Сердеров
️️️️
И. Горбатенко
83'
Замена
Надсон
️️️️
С. Драгун
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Алейник
83'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Кириленко
76'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
68'
63'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Чочиев
Желтая карточка
С. Терехов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-5-1
71
Бучнев
32
Терехов
13
Иванов
2
Жиров
7
Зураев
34
Алейник
33
Кириленко
33
Кренделев
10
Лукьяновс
10
Букия
13
Алхазов
3-2-1-3-1
14
Конюхов
25
Концедалов
90
Бурлак
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
23
Горбатенко
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
34
Алейник
10
Газзаев
10
Газзаев
34
Алейник
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
33
Кириленко
19
Байрамян
19
Байрамян
33
Кириленко
10
Лукьяновс
88
Болов
88
Болов
10
Лукьяновс
21
Драгун
30
Надсон
30
Надсон
21
Драгун
11
Чочиев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Чочиев
23
Горбатенко
28
Сердеров
28
Сердеров
23
Горбатенко
Остались в запасе
Волгарь
Крылья Советов
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Волгарь - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волгарь
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08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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