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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Сетубал - Спортинг
Витория Сетубал - Спортинг: обзор матча 12 апреля 2015
Витория Сетубал
12.04.2015, воскресенье, 21:15
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витория Сетубал - Спортинг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
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0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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