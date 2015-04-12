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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 12 апреля 2015
Эспаньол
12.04.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
40'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
Желтая карточка
В. Альварес
88'
86'
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
П. Монтанье
️️️️
Л. Васкес
85'
Замена
В. Санчес
️️️️
Абрахам
68'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
63'
57'
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Фернандес
57'
Замена
М. Сусаета
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
В. Альварес
40'
38'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
К. Стуани
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Абрахам
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Касилья
23
Арбилья
27
Гонсалес
15
Морено
27
Альварес
5
Дуарте
87
Каньяс
10
Абрахам
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-3
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
17
Рико
9
Уильямс
25
Вигуэра
9
Фернандес
17
Васкес
18
Монтанье
18
Монтанье
17
Васкес
10
Абрахам
4
Санчес
4
Санчес
10
Абрахам
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
17
Рико
14
Сусаета
14
Сусаета
17
Рико
9
Фернандес
11
Гомес
11
Гомес
9
Фернандес
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
13
Пау Лопес
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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