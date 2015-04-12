Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Мордовия
Динамо - Мордовия: обзор матча 12 апреля 2015
Динамо
12.04.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
41'
Ф. Дуглас
45+1'
К. Кураньи
85'
Данило
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Мордовия
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ионов
90'
+3
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Кураньи
89'
85'
ГОЛ! 2:1!
Данило
82'
Замена
Данило
️️️️
В. Божович
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
76'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
72'
71'
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Луценко
64'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
О. Власов
56'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дуглас
Пас отдал
Б. Джуджак
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
18
Жирков
6
Дуглас
15
Губочан
28
Ротенберг
10
Джуджак
21
Ванкер
4
Юсупов
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
4-2-2-1-1
1
Коченков
24
Шитов
40
Перендиа
5
Васин
33
Гапон
6
Ле Таллек
12
Божович
16
Джало
84
Власов
91
Яковлев
48
Луценко
11
Ионов
77
Катрич
77
Катрич
11
Ионов
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
22
Кураньи
47
Зобнин
47
Зобнин
22
Кураньи
12
Божович
90
Данило
90
Данило
12
Божович
84
Власов
6
Эбесилио
6
Эбесилио
84
Власов
48
Луценко
22
Самодин
22
Самодин
48
Луценко
Остались в запасе
Динамо
Мордовия
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Мордовия
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+