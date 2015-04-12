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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 12 апреля 2015
Амкар (мол)
12.04.2015, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА (мол)
21'
В. Шпитальный
4'
Д. Масютин
38'
Н. Титов (П)
85'
Н. Титов
87'
И. Ферапонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
Д. Дзахов
90'
87'
ГОЛ! 1:4!
И. Ферапонтов
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Б. Борчашвили
86'
Замена
А. Зилабян
️️️️
В. Шпитальный
86'
85'
ГОЛ! 1:3!
Н. Титов
Замена
А. Мосунов
️️️️
Р. Гусейнов
78'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
75'
63'
Замена
К. Сараев
️️️️
Н. Касаткин
Замена
И. Мурашов
️️️️
А. Патрикеев
51'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
Е. Тюкалов
41'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Титов
ГОЛ! 1:1!
В. Шпитальный
21'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Масютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
46
Александр Патрикеев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
10
Никита Касаткин
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
35
Айказ Зилабян
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-2-2
71
Красильников
44
Пермяков
29
Гусейнов
30
Таказов
46
Патрикеев
17
Иванченко
71
Дзахов
7
Вазитдинов
7
Тюкалов
9
Шпитальный
79
Борчашвили
3-4-3
1
Помазун
25
Масютин
99
Алибеков
17
Котов
49
Титов
67
Глухов
24
Мартусевич
24
Соколов
10
Касаткин
75
Ферапонтов
90
Соловьев
9
Шпитальный
35
Зилабян
35
Зилабян
9
Шпитальный
79
Борчашвили
19
Кузнецов
19
Кузнецов
79
Борчашвили
7
Тюкалов
11
Парамонов
11
Парамонов
7
Тюкалов
46
Патрикеев
17
Мурашов
17
Мурашов
46
Патрикеев
29
Гусейнов
24
Мосунов
24
Мосунов
29
Гусейнов
10
Касаткин
15
Сараев
15
Сараев
10
Касаткин
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Звезда
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