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    Дмитрий Журавлев

    #77 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Журавлев
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 65
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