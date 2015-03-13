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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 13 марта 2015
ЦСКА (мол)
13.03.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
19'
Л. Эбесилио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
Д. Абрамов
️️️️
Д. Озманов
85'
Замена
Т. Раимов
️️️️
А. Игошев
Замена
К. Сараев
️️️️
М. Алибеков
84'
81'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
И. Крутов
Замена
Д. Журавлев
️️️️
Н. Касаткин
79'
71'
Замена
Д. Ларин
️️️️
В. Адаев
68'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
М. Дональд
64'
Замена
А. Аскеров
️️️️
Л. Эбесилио
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Алиев
60'
58'
Желтая карточка
А. Теняев
Желтая карточка
М. Мартусевич
57'
Замена
М. Алибеков
️️️️
А. Гордюшенко
50'
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Н. Хайкин
Замена
М. Соловьев
️️️️
Д. Соколов
46'
Замена
С. Князев
️️️️
И. Ферапонтов
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эбесилио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
24
Дмитрий Соколов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Алибек Алиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
34
Игорь Крутов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
74
Савва Князев
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
50
Дмитрий Ларин
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
2-5-2-1
1
Помазун
17
Котов
23
Чернов
24
Соколов
72
Гордюшенко
5
Ондуа
24
Мартусевич
49
Титов
75
Ферапонтов
10
Касаткин
22
Алиев
4-1-4-1
12
Хайкин
45
Теняев
44
Чубукин
42
Усов
17
Озманов
20
Дональд
58
Шинкаренко
54
Игошев
6
Эбесилио
34
Крутов
9
Адаев
10
Касаткин
77
Журавлев
77
Журавлев
10
Касаткин
Алибеков
15
Сараев
15
Сараев
Алибеков
75
Ферапонтов
74
Князев
74
Князев
75
Ферапонтов
24
Соколов
90
Соловьев
90
Соловьев
24
Соколов
72
Гордюшенко
99
Алибеков
99
Алибеков
72
Гордюшенко
22
Алиев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
22
Алиев
9
Адаев
50
Ларин
50
Ларин
9
Адаев
6
Эбесилио
71
Аскеров
71
Аскеров
6
Эбесилио
34
Крутов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
34
Крутов
20
Дональд
49
Аббакумов
49
Аббакумов
20
Дональд
54
Игошев
53
Раимов
53
Раимов
54
Игошев
17
Озманов
7
Абрамов
7
Абрамов
17
Озманов
12
Хайкин
35
Калюжный
35
Калюжный
12
Хайкин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Мордовия (мол)
67
Денис Глухов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
67
Денис Глухов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
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Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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