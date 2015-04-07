Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 07 апреля 2015
ЦСКА (мол)
07.04.2015, вторник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 4
Завершен
Динамо (мол)
44'
Н. Титов (П)
30'
А. Катрич
45+1'
М. Кузьмин
55'
А. Степанов
56'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
75'
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Моргунов
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Касаткин
74'
69'
Замена
А. Ребриков
️️️️
И. Лещук
67'
Замена
Н. Майорский
️️️️
А. Каляшин
62'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Степанов
59'
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Сарамутин
Красная карточка
Г. Ондуа
58'
56'
ГОЛ! 1:4!
А. Максименко
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Степанов
Замена
М. Алибеков
️️️️
Д. Соколов
52'
46'
Замена
Н. Обольский
️️️️
М. Кузьмин
46'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
Замена
Н. Касаткин
️️️️
М. Соловьев
46'
Замена
П. Овчинников
️️️️
И. Помазун
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Кузьмин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Титов
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Катрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
49
Никита Титов
ЦП
74
Савва Князев
ЦП
24
Дмитрий Соколов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
3-5-2
1
Помазун
17
Котов
51
Николаеш
25
Масютин
74
Князев
24
Соколов
5
Ондуа
24
Мартусевич
49
Титов
90
Соловьев
75
Ферапонтов
4-2-3-1
31
Лещук
27
Живоглядов
91
Степанов
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
27
Сарамутин
88
Левин
77
Катрич
14
Моргунов
6
Кузьмин
96
Максименко
90
Соловьев
10
Касаткин
10
Касаткин
90
Соловьев
1
Помазун
98
Овчинников
98
Овчинников
1
Помазун
24
Соколов
99
Алибеков
99
Алибеков
24
Соколов
Касаткин
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
Касаткин
91
Степанов
17
Иванов
17
Иванов
91
Степанов
27
Сарамутин
18
Каташевский
18
Каташевский
27
Сарамутин
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
14
Моргунов
85
Канавин
85
Канавин
14
Моргунов
8
Каляшин
89
Майорский
89
Майорский
8
Каляшин
31
Лещук
83
Ребриков
83
Ребриков
31
Лещук
6
Кузьмин
9
Обольский
9
Обольский
6
Кузьмин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
65
Даниил Ямщиков
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
Остались в запасе
77
Дмитрий Журавлев
ЦФ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
Остались в запасе
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
65
Даниил Ямщиков
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+