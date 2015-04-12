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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Ростов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 12 апреля 2015
Ростов (мол)
12.04.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
24'
В. Обухов
87'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Юрьев
️️️️
А. Гречкин
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
В. Бабаев
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
76'
74'
Замена
В. Бабаев
️️️️
В. Обухов
67'
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
П. Глоба
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Трошечкин
67'
62'
Замена
А. Сокол
️️️️
М. Ермаков
58'
Желтая карточка
В. Винниченко
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Степанов
55'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Остапенко
41'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Обухов
Желтая карточка
А. Гречкин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
1
Илья Сухорученко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
3-3-1-2
82
Суслов
2
Мартынов
45
Лазуткин
60
Кондрюков
17
Демченко
5
Трошечкин
44
Смирнов
8
Остапенко
23
Николич
30
Степанов
4-4-1-1
1
Митрюшкин
94
Степанов
96
Лихачев
46
Мамин
40
Винниченко
20
Полубояринов
76
Глоба
83
Пантелеев
59
Ермаков
7
Бакаев
13
Обухов
79
Гречкин
18
Юрьев
18
Юрьев
79
Гречкин
5
Трошечкин
27
Ахмаев
27
Ахмаев
5
Трошечкин
8
Остапенко
80
Машкин
80
Машкин
8
Остапенко
30
Степанов
50
Козлов
50
Козлов
30
Степанов
76
Глоба
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
76
Глоба
13
Обухов
11
Бабаев
11
Бабаев
13
Обухов
59
Ермаков
88
Сокол
88
Сокол
59
Ермаков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
47
Андрей Сиденко
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Данила Буранов
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
47
Андрей Сиденко
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
88
Данила Буранов
ЦП
3
Константин Щербаков
ПЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Ростов (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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