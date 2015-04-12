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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 12 апреля 2015
Зенит
12.04.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
50'
Халк (П)
5'
Э. Набиуллин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
И. Ахметов
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
86'
84'
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
О. Шатов
84'
Замена
О. Шатов
️️️️
И. Смольников
76'
74'
Замена
И. Ахметов
️️️️
С. Кисляк
Замена
Э. Гарай
️️️️
Х. Саломон Рондон
70'
Желтая карточка
Х. Гарсия
63'
59'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Вторая желтая
Д. Кришито
57'
54'
Желтая карточка
Г. Котуньо
Желтая карточка
Д. Кришито
54'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
54'
54'
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Халк
50'
49'
Желтая карточка
С. Кисляк
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Набиуллин
Пас отдал
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
62
Павел Шадрин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
8
Смольников
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Халк
23
Рондон
3-4-2-1
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
15
Кисляк
40
Благо
3
Набиуллин
17
Дядюн
22
Эдуардо
97
Портнягин
23
Рондон
24
Гарай
24
Гарай
23
Рондон
8
Смольников
27
Шатов
27
Шатов
8
Смольников
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
15
Кисляк
97
Ахметов
97
Ахметов
15
Кисляк
Остались в запасе
Зенит
Рубин
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Зенит - Рубин
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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