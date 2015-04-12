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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 апреля 2015
Балтика
12.04.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
С. Цуканов
35'
Н. Замалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
90'
+2
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Желтая карточка
А. Шуленин
90'
+1
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Безлихотнов
89'
86'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Н. Замалиев
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Зюзинс
82'
71'
Желтая карточка
Н. Жуниор
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Карачанаков
68'
61'
Замена
А. Агапов
️️️️
А. Козорез
55'
Желтая карточка
И. Удалый
Желтая карточка
А. Гацко
50'
42'
Желтая карточка
А. Купчин
35'
ГОЛ! 1:1!
Н. Замалиев
Желтая карточка
В. Каленкович
32'
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
С. Цуканов
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
71
Антон Карачанаков
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-4-1-2
88
Шелия
23
Васильев
39
Цуканов
4
Рытов
93
Каленкович
9
Шуленин
17
Зюзинс
71
Карачанаков
90
Безлихотнов
17
Гацко
11
Базанов
3-2-3-1
40
Козорез
11
Аладашвили
65
Рябошапка
3
Удалый
5
Купчин
85
Попов
4
Рухаиа
13
Замалиев
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
71
Карачанаков
22
Алексеев
22
Алексеев
71
Карачанаков
39
Цуканов
4
Овсиенко
4
Овсиенко
39
Цуканов
90
Безлихотнов
9
Субботин
9
Субботин
90
Безлихотнов
17
Зюзинс
15
Скавыш
15
Скавыш
17
Зюзинс
40
Козорез
16
Агапов
16
Агапов
40
Козорез
13
Замалиев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
13
Замалиев
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
6
Иван Кальчук
ЛЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
6
Иван Кальчук
ЛЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Балтика
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