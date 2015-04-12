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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 12 апреля 2015
Торино
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Рома
64'
М. Лопес
57'
А. Флоренци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
90'
+4
Желтая карточка
К. Манолас
84'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Пьянич
83'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
С. Ибарбо
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Д. Вивес
80'
Желтая карточка
А. Гацци
79'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Б. Перес
77'
75'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
Д. Вивес
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Флоренци
56'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
Э. Моретти
56'
Желтая карточка
Н. Максимович
47'
37'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Д. Вивес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
36
Дармиан
5
Вивес
14
Гацци
7
Эль-Каддури
33
Перес
77
Мартинес
27
Квальярелла
4-3-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
13
Астори
25
Холебас
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
11
Итурбе
22
Льяич
8
Ибарбо
33
Перес
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Перес
5
Вивес
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
5
Вивес
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
8
Ибарбо
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
8
Ибарбо
15
Пьянич
48
Учан
48
Учан
15
Пьянич
22
Льяич
22
Думбия
22
Думбия
22
Льяич
Остались в запасе
Торино
Рома
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Торино - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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