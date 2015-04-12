Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Луч
Волга - Луч: обзор матча 12 апреля 2015
Волга
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
Луч
30'
А. Козлов
34'
Леандро (П)
17'
А. Павленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Луч
Желтая карточка
Д. Полянин
90'
+4
90'
Красная карточка
М. Козлов
Желтая карточка
И. Кухарчук
85'
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Козлов
80'
71'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Нивалдо
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Саркисов
70'
68'
Желтая карточка
Нивалдо
Замена
А. Чурин
️️️️
Э. Суханов
66'
47'
Желтая карточка
М. Зюзин
46'
Замена
А. Мязин
️️️️
Ф. Фумаса
46'
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Бурченко
45'
Замена
М. Зюзин
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Миносян
44'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Леандро
34'
33'
Желтая карточка
А. Довбня
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
30'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Павленко
Замена
И. Джалилов
️️️️
А. Прошин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
77
Прошин
25
Буйволов
66
Жестоков
6
Полянин
18
Суханов
7
Миносян
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
4-4-2
56
Довбня
25
Семочко
5
Пискунов
36
Грачев
3
Гаджибеков
4
Славнов
8
Бурченко
8
Павленко
44
Клопков
6
Нивалдо
70
Фумаса
32
Козлов
96
Николаев
96
Николаев
32
Козлов
18
Суханов
53
Чурин
53
Чурин
18
Суханов
77
Прошин
3
Джалилов
3
Джалилов
77
Прошин
11
Саркисов
39
Даниленко
39
Даниленко
11
Саркисов
6
Нивалдо
11
Аверьянов
11
Аверьянов
6
Нивалдо
8
Бурченко
10
Козлов
10
Козлов
8
Бурченко
8
Павленко
15
Зюзин
15
Зюзин
8
Павленко
70
Фумаса
87
Мязин
87
Мязин
70
Фумаса
Остались в запасе
Волга
Луч
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
10
Илья Петров
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Статистика матча Волга - Луч
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волга
Луч
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+