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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 12 апреля 2015
Динамо К
12.04.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Заря
4'
А. Кравец
35'
С. Рыбалка
9'
А. Пилявский (П)
68'
Ж. Любенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
90'
+3
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Караваев
Желтая карточка
Антунеш
90'
+1
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ю. Бельханда
76'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Кравец
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Любенович
Пас отдал
Н. Каменюка
64'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Чайковский
60'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
46'
ГОЛ! 2:1!
С. Рыбалка
35'
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пилявский
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Силва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
4-4-1-1
23
Рыбка
5
Антунеш
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
37
Рыбалка
20
Бельханда
29
Буяльский
20
Гусев
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-2-1-1-2
1
Сантини
20
Караваев
15
Вернидуб
45
Гордиенко
79
Пилявский
4
Чайковский
17
Малышев
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
13
Липартия
20
Бельханда
8
Сидорчук
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
11
Кравец
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Кравец
20
Караваев
7
Петряк
7
Петряк
20
Караваев
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
4
Чайковский
17
Малиновский
17
Малиновский
4
Чайковский
Остались в запасе
Динамо К
Заря
28
Евгений Чумак
ЦП
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
5
Андрей Тотовицкий
АП
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
28
Евгений Чумак
ЦП
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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