Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 12 апреля 2015
Реал Сосьедад
12.04.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
33'
Х. Прието (П)
57'
Г. Кастро
40'
Лукас
78'
Точе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
85'
Желтая карточка
А. Лопо
84'
Замена
Лауре
️️️️
И. Кавалейру
Желтая карточка
Х. Сальдуа
82'
78'
ГОЛ! 2:2!
Точе
Пас отдал
О. Риера
71'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Замена
К. Вела
️️️️
Г. Кастро
71'
Желтая карточка
Х. Прието
67'
67'
Замена
Точе
️️️️
Х. Родригес
66'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
С. Боргес
Замена
М. Бергара
️️️️
Э. Гранеро
65'
Желтая карточка
Г. Кастро
62'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Мартинес
58'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
С. Каналес
57'
40'
Пенальти не реализован!
Лукас
40'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Желтая карточка
И. Ансотеги
39'
35'
Желтая карточка
С. Боргес
33'
Желтая карточка
Фабри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Прието
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Депортиво
31
Фабри
ВР
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-4-1-1
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
15
Ансотеги
2
Сальдуа
14
Пардо
5
Кастро
10
Прието
23
Гранеро
20
Каналес
9
Агиррече
3-4-3
31
Фабри
19
Пабло
22
Лопо
26
Сидней
24
Хуанфран
5
Боргес
6
Родригес
4
Бергантиньос
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
21
Риера
26
Мартинес
6
Элустондо
6
Элустондо
26
Мартинес
23
Гранеро
5
Бергара
5
Бергара
23
Гранеро
5
Кастро
10
Вела
10
Вела
5
Кастро
6
Родригес
9
Точе
9
Точе
6
Родригес
8
Иван Кавалейру
15
Лауре
15
Лауре
8
Иван Кавалейру
5
Боргес
6
Медуньянин
6
Медуньянин
5
Боргес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Депортиво
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+