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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Фалькенберг - Эребру
Фалькенберг - Эребру: обзор матча 12 апреля 2015
Фалькенберг
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
2 : 0
Завершен
Эребру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фалькенберг - Эребру
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
4 : 2
31.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Фалькенберг
0 : 2
24.10.2015
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эребру
2 : 1
03.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Фалькенберг
1 : 2
27.09.2015
Хэкен
Эребру
Кубок Атлантики, Финал
Зенит
1 : 1
07.02.2016
Эребру
Кубок Атлантики, 2 тур
Эребру
0 : 1
03.02.2016
Орхус
Кубок Атлантики, 1 тур
Кальмар
0 : 1
31.01.2016
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эребру
1 : 1
31.10.2015
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Информация о матче
Стадион:
Фалькенберг
Новости команд
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Фалькенберг
Эребру
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
«Оренбург» объявил о трансфере хавбека «Эребру» Рогича
2019.09.02 18:49
1
Дзюба поделился радостью от первого выигранного трофея с «Зенитом»
2016.02.07 22:33
3
Дзюба: «Я бы тоже два пенальти взял»
2016.02.07 20:53
3
Кокорин: «Лишний раз убедился, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»
2016.02.07 18:52
1
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
«Оренбург» объявил о трансфере хавбека «Эребру» Рогича
2019.09.02 18:49
1
Дзюба поделился радостью от первого выигранного трофея с «Зенитом»
2016.02.07 22:33
3
Дзюба: «Я бы тоже два пенальти взял»
2016.02.07 20:53
3
Кокорин: «Лишний раз убедился, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»
2016.02.07 18:52
1
Кубок Атлантики. «Зенит» обыграл «Эребру» и стал победителем турнира
2016.02.07 18:02
12
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