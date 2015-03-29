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Расписание матчей 29-03-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
февраль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
март 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. ФНЛ (2014/2015), 25 тур Таблица
29 марта, 08:00
Сахалин
0 : 0
Оренбург
Завершен
29 марта, 12:00
Cибирь
1 : 1
Химик
Завершен
29 марта, 15:00
Тосно
0 : 1
Томь
Завершен
29 марта, 16:00
Волга
3 : 2
Енисей
Завершен
29 марта, 16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
Завершен
29 марта, 16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
Завершен
29 марта, 17:00
Волгарь
3 : 0
Сочи
Завершен
29 марта, 18:00
Анжи
2 : 0
Луч
Завершен
29 марта, 18:00
Балтика
0 : 2
Крылья Советов
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
29 марта, 04:20
Мексика
1 : 0
Эквадор
Завершен
29 марта, 17:00
Бразилия
1 : 0
Чили
Завершен
29 марта, 22:00
Франция
2 : 0
Дания
Завершен
Товарищеские матчи 2015
29 марта, 13:00
Амкар-Пермь
0 : 0
Уфа
Завершен
29 марта, 14:00
Краснодар
2 : 3
Черноморец
Завершен
29 марта, 16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Завершен
29 марта, 17:00
1 : 1
Арсенал
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 1 раунд, ответный матч Таблица
29 марта, 21:00
Бермудские острова
3 : 0
Багамские острова
Завершен
29 марта, 23:59
Доминика
0 : 0
Британские Виргинские острова
Завершен
29 марта, 23:59
Ангилья
0 : 3
Никарагуа
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 31 тур Таблица
29 марта, 13:00
Осасуна
0 : 0
Спортинг
Завершен
29 марта, 18:00
Мирандес
0 : 1
Жирона
Завершен
29 марта, 19:15
Сарагоса
1 : 1
Алькоркон
Завершен
29 марта, 20:00
Барселона Б
2 : 2
Тенерифе
Завершен
29 марта, 22:00
Сабадель
1 : 1
Мальорка
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
29 марта, 02:00
Нью-Йорк Сити
0 : 1
Канзаc Сити
Завершен
29 марта, 02:00
Ди Си Юнайтед
1 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
29 марта, 02:30
Коламбус
1 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
29 марта, 03:00
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
Портленд
Завершен
29 марта, 03:30
Динамо Хьюстон
0 : 0
Колорадо
Завершен
29 марта, 03:30
Даллас
0 : 0
Сиэтл
Завершен
США. МЛС 2015. группа Восточная конференция Таблица
29 марта, 23:59
Чикаго Файр
1 : 0
Филадельфия Юнион
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа D, 5 тур Таблица
29 марта, 19:00
Грузия
0 : 2
Германия
Завершен
29 марта, 19:00
Шотландия
6 : 1
Гибралтар
Завершен
29 марта, 21:45
Ирландия
1 : 1
Польша
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа F, 5 тур Таблица
29 марта, 19:00
Северная Ирландия
2 : 1
Финляндия
Завершен
29 марта, 19:00
Румыния
1 : 0
Фарерские острова
Завершен
29 марта, 21:45
Венгрия
0 : 0
Греция
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015). группа I, 5 тур Таблица
29 марта, 19:00
Албания
2 : 1
Армения
Завершен
29 марта, 21:45
Португалия
2 : 1
Сербия
Завершен
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