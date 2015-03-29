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Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Польша
Ирландия - Польша: обзор матча 29 марта 2015
Ирландия
29.03.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Польша
90+1'
Ш. Лонг
26'
С. Пешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Польша
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
В. Хулахан
90'
+1
88'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
С. Пешко
86'
Желтая карточка
С. Пешко
Желтая карточка
Д. МакКарти
86'
84'
Замена
С. Мила
️️️️
А. Милик
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Г. Уилэн
84'
Желтая карточка
М. Уилсон
71'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. МакГиди
68'
60'
Желтая карточка
Л. Шукала
50'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
Ш. Коулмен
45'
Желтая карточка
Д. О'Ши
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Пешко
Пас отдал
М. Рыбус
Желтая карточка
В. Хулахан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Польша
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
19
Рафал Яницки
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
20
Мацей Гаес
ЦП
18
Себастьян Мила
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
3-4-1-2
16
Гивен
4
О'Ши
20
Уилсон
2
Коулмен
11
Брэди
8
МакКарти
20
Хулахан
6
Уилэн
7
МакГиди
14
Уолтерс
10
Кин
3-3-1-2
22
Фабиански
6
Йодловиц
17
Ольковски
15
Глик
14
Вавржиняк
10
Крыховяк
13
Рыбус
17
Пешко
9
Левандовски
7
Милик
7
МакГиди
11
МакКлин
11
МакКлин
7
МакГиди
6
Уилэн
9
Лонг
9
Лонг
6
Уилэн
7
Милик
18
Мила
18
Мила
7
Милик
17
Пешко
23
Кухарчик
23
Кухарчик
17
Пешко
Остались в запасе
Ирландия
Польша
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
20
Мацей Гаес
ЦП
19
Рафал Яницки
ЦЗ
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
17
Стивен Уорд
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
20
Мацей Гаес
ЦП
19
Рафал Яницки
ЦЗ
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Ирландия - Польша
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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