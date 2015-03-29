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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Греция
Венгрия - Греция: обзор матча 29 марта 2015
Венгрия
29.03.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 5 тур
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Греция
Желтая карточка
А. Пинтер
79'
77'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Й. Фетфацидис
77'
Замена
К. Кацуранис
️️️️
П. Коне
Замена
А. Пинтер
️️️️
А. Элек
70'
69'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
68'
65'
Желтая карточка
Й. Фетфацидис
64'
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
А. Элек
55'
Желтая карточка
А. Леандро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Даниэл Тошер
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
3
Роланд Солноки
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Греция
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анастасиос Лагос
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Янну
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
3-5-1-1
1
Кирай
23
Юхас
4
Кадар
5
Фиола
7
Джуджак
18
Штибер
21
Леандро
6
Элек
9
Тошер
10
Гера
9
Салаи
3-2-3-2
1
Карнезис
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
4
Манолас
15
Торосидис
3
Стафилидис
0
Христодулопулос
14
Фетфацидис
0
Коне
7
Самарас
17
Атанасиадис
6
Элек
16
Пинтер
16
Пинтер
6
Элек
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
14
Фетфацидис
11
Янниотас
11
Янниотас
14
Фетфацидис
0
Коне
21
Кацуранис
21
Кацуранис
0
Коне
0
Христодулопулос
10
Фортунис
10
Фортунис
0
Христодулопулос
Остались в запасе
Венгрия
Греция
2
Кристиан Шимон
ЦФ
3
Роланд Солноки
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анастасиос Лагос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Остались в запасе
2
Кристиан Шимон
ЦФ
3
Роланд Солноки
ЦЗ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анастасиос Лагос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Серхио Маркарян
Статистика матча Венгрия - Греция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Групама Арена
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