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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Оренбург
Сахалин - Оренбург: обзор матча 29 марта 2015
Сахалин
29.03.2015, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Оренбург
83'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Воробьев
78'
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
Замена
Г. Кахелишвили
️️️️
С. Виноградов
73'
69'
Замена
А. Друзин
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Воронкин
️️️️
Н. Дроздов
57'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Н. Саталкин
43'
34'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Гаглоев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
57
Артем Казаков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
3-1-5-1
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
29
Мищенко
34
Дроздов
10
Булыга
3
Алахвердов
11
Виноградов
40
Кулешов
11
Гаглоев
87
Саталкин
4-1-4-1
98
Абакумов
70
Кабутов
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
26
Васиев
8
Афонин
14
Коронов
23
Бреев
84
Воробьев
8
Шогенов
22
Кобялко
87
Саталкин
92
Кобзарь
92
Кобзарь
87
Саталкин
11
Виноградов
27
Кахелишвили
27
Кахелишвили
11
Виноградов
34
Дроздов
3
Воронкин
3
Воронкин
34
Дроздов
58
Ойеволе
80
Климов
80
Климов
58
Ойеволе
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
30
Друзин
23
Бреев
84
Воробьев
9
Яковлев
9
Яковлев
84
Воробьев
Остались в запасе
Сахалин
Оренбург
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Сахалин - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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