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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сокол
Тюмень - Сокол: обзор матча 29 марта 2015
Тюмень
29.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
45'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Сокол
Замена
М. Канаев
️️️️
Н. Теленков
86'
85'
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Павленко
79'
65'
Замена
А. Коротаев
️️️️
И. Маркелов
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
45'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
38'
Замена
С. Данилов
️️️️
И. Ламбарский
36'
Желтая карточка
Н. Теленков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
Сокол
35
Максим Киселев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Соколов
2
Кичин
77
Павленко
7
Нежелев
71
Багаев
57
Абазов
20
Теленков
19
Ламбарский
3
Голяткин
9
Мамтов
90
Делькин
4-1-1-1-3
16
Барановский
27
Молодцов
8
Колодин
29
Горбатюк
24
Трубило
66
Дутов
36
Яковлев
88
Маркелов
11
Дегтярев
9
Муллин
19
Бояров
20
Теленков
17
Канаев
17
Канаев
20
Теленков
77
Павленко
7
Кулешов
7
Кулешов
77
Павленко
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
19
Ламбарский
7
Данилов
7
Данилов
19
Ламбарский
88
Маркелов
24
Коротаев
24
Коротаев
88
Маркелов
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
2
Давид Хубаев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Тюмень - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Геолог
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