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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Енисей
Волга - Енисей: обзор матча 29 марта 2015
Волга
29.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 2
Завершен
Енисей
30'
А. Миносян
81'
А. Козлов
90'
Леандро (П)
18'
А. Буйволов (АГ)
28'
А. Мануковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Енисей
90'
+3
Красная карточка
М. Опарин
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Леандро
90'
89'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Мануковский
ГОЛ! 2:2!
А. Козлов
81'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Д. Полянин
74'
Желтая карточка
А. Козлов
73'
73'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Чадов
67'
Желтая карточка
А. Мануковский
65'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Е. Марков
Замена
М. Уридия
️️️️
Д. Маляка
61'
60'
Вторая желтая
Д. Магадиев
53'
Желтая карточка
Д. Магадиев
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Чурин
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Миносян
30'
Замена
А. Миносян
️️️️
И. Петров
29'
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Мануковский
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Буйволов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-4-1-1
25
Нигматуллин
66
Жестоков
77
Прошин
25
Буйволов
6
Полянин
53
Чурин
15
Маляка
10
Петров
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
3-2-3-2
1
Опарин
35
Гультяев
22
Магадиев
80
Качан
18
Марущак
19
Гарбуз
83
Харитонов
8
Мануковский
9
Лешонок
15
Чадов
20
Марков
53
Чурин
77
Костюков
77
Костюков
53
Чурин
15
Маляка
25
Уридия
25
Уридия
15
Маляка
6
Полянин
96
Николаев
96
Николаев
6
Полянин
10
Петров
7
Миносян
7
Миносян
10
Петров
20
Марков
22
Шабаев
22
Шабаев
20
Марков
8
Мануковский
8
Иванов
8
Иванов
8
Мануковский
15
Чадов
88
Галыш
88
Галыш
15
Чадов
Остались в запасе
Волга
Енисей
27
Михаил Комаров
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Василий Азаров
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Василий Азаров
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Волга - Енисей
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
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