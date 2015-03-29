Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Северная Ирландия - Финляндия
Северная Ирландия - Финляндия: обзор матча 29 марта 2015
Северная Ирландия
29.03.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Финляндия
33'
К. Лафферти
38'
К. Лафферти
90+1'
Б. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Финляндия
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Садик
Пас отдал
Р. Еременко
79'
Желтая карточка
П. Араюри
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лафферти
79'
70'
Желтая карточка
Й. Похьянпало
70'
Замена
Б. Садик
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
К. Брант
67'
Замена
С. Даллас
️️️️
Н. МакГинн
64'
Желтая карточка
К. Бэйрд
63'
46'
Замена
П. Араюри
️️️️
Й. Тойвио
Замена
К. Эванс
️️️️
С. Дэвис
46'
43'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Хямяляйнен
ГОЛ! 2:0!
К. Лафферти
Пас отдал
К. МакЛафлин
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
Пас отдал
Н. МакГинн
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
16
Роман Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Финляндия
23
Хенрик Мойсандер
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
4-4-2
12
Кэрролл
6
Бэйрд
5
Эванс
2
МакЛафлин
4
Маколи
0
Брант
7
МакГинн
16
Норвуд
8
Дэвис
10
Лафферти
19
Уорд
4-5-1
1
Градецки
3
Мойсандер
4
Тойвио
18
Уронен
2
Сорса
17
Маттила
14
Спарв
16
Еременко
21
Хямяляйнен
19
Ринг
10
Пукки
7
МакГинн
14
Даллас
14
Даллас
7
МакГинн
8
Дэвис
13
Эванс
13
Эванс
8
Дэвис
10
Лафферти
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Лафферти
4
Тойвио
2
Араюри
2
Араюри
4
Тойвио
21
Хямяляйнен
20
Похьянпало
20
Похьянпало
21
Хямяляйнен
10
Пукки
9
Садик
9
Садик
10
Пукки
Остались в запасе
Северная Ирландия
Финляндия
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
23
Хенрик Мойсандер
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Остались в запасе
23
Хенрик Мойсандер
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Северная Ирландия - Финляндия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Виндзор Парк
Новости команд
Все
Северная Ирландия
Финляндия
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+