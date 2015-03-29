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Шотландия - Гибралтар
Шотландия - Гибралтар: обзор матча 29 марта 2015
Шотландия
29.03.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 5 тур
6 : 1
Завершен
Гибралтар
18'
Ш. Мэлони (П)
29'
С. Флетчер
34'
Ш. Мэлони (П)
39'
С. Нейсмит
77'
С. Флетчер
90'
С. Флетчер
20'
Л. Кашаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Гибралтар
ГОЛ! 6:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
90'
82'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Э. Бардон
ГОЛ! 5:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Роудс
77'
74'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Р. Чиполина
Замена
Б. Беннэн
️️️️
И. Анья
74'
Замена
Д. Роудс
️️️️
С. Нейсмит
66'
53'
Замена
Ж. Гарсия
️️️️
Д. Артелл
Замена
Г. Грир
️️️️
М. Ритчи
46'
ГОЛ! 4:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
И. Анья
39'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ш. Мэлони
34'
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
И. Анья
29'
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кашаро
Пас отдал
А. Паяс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Мэлони
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
19
Аарон Паяс
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
15
Адам Пристли
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Уилсон
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
23
Стив Мэй
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
16
Брайан Перес
ЦП
19
Даниэль Дуарте
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
4
Ритчи
2
Хаттон
4
Мартин
3
Робертсон
6
Мэлони
7
Моррисон
11
Анья
8
Браун
9
Флетчер
10
Нейсмит
3-2-3-2
13
Робба
6
Чиполина
5
Кашаро
3
Чиполина
2
Вайзмэн
4
Артелл
19
Паяс
23
Бардон
10
Уолкер
7
Кашаро
15
Пристли
4
Ритчи
5
Грир
5
Грир
4
Ритчи
11
Анья
17
Беннэн
17
Беннэн
11
Анья
10
Нейсмит
18
Роудс
18
Роудс
10
Нейсмит
23
Бардон
19
Дуарте
19
Дуарте
23
Бардон
6
Чиполина
11
Гослинг
11
Гослинг
6
Чиполина
4
Артелл
20
Гарсия
20
Гарсия
4
Артелл
Остались в запасе
Шотландия
Гибралтар
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
16
Брайан Перес
ЦП
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Уилсон
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Гордон
ВР
0
Аллан МакГрегор
ВР
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
16
Брайан Перес
ЦП
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Уилсон
Статистика матча Шотландия - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Хэмпден Парк
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