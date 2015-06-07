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    Дэвид Уилсон

    Тренер
    Имя Дэвид
    Фамилия Уилсон
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 1 января 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гибралтар 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.06.2015 Хорватия 4 : 0 Гибралтар
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