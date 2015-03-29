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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Сербия
Португалия - Сербия: обзор матча 29 марта 2015
Португалия
29.03.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сербия
11'
Р. Карвалью
62'
Ф. Коэнтрау
61'
Н. Матич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Сербия
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
В. Карвалью
️️️️
Данни
85'
84'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Льяич
82'
Желтая карточка
З. Тошич
78'
Замена
З. Тошич
️️️️
Д. Тадич
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ф. Коэнтрау
77'
64'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Л. Маркович
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коэнтрау
Пас отдал
Ж. Моутинью
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Матич
49'
Желтая карточка
А. Коларов
41'
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
41'
25'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Р. Карвалью
18'
Травма
Р. Карвалью
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Карвалью
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
17
Нани
ЛВ
19
Тиагу
ОП
0
Фабиу Коэнтрау
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Данни
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
0
Душан Баста
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
22
Адем Льяич
АП
8
Лазар Маркович
ПП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
Португалия
22
Уго Вентура
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
0
Милан Лукач
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
19
Элизеу
6
Карвалью
2
Алвеш
5
Босингва
19
Тиагу
0
Коэнтрау
8
Моутинью
17
Нани
10
Данни
7
Роналду
4-2-1-2-1
1
Стойкович
0
Баста
6
Иванович
5
Настасич
4
Коларов
4
Петрович
21
Матич
8
Маркович
22
Льяич
10
Тадич
9
Митрович
6
Карвалью
6
Фонте
6
Фонте
6
Карвалью
10
Данни
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Данни
0
Коэнтрау
20
Куарежма
20
Куарежма
0
Коэнтрау
8
Маркович
21
Джуричич
21
Джуричич
8
Маркович
10
Тадич
7
Тошич
7
Тошич
10
Тадич
22
Льяич
0
Шкулетич
0
Шкулетич
22
Льяич
Остались в запасе
Португалия
Сербия
22
Уго Вентура
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Зелько Бркич
ВР
0
Милан Лукач
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Радован Чурчич
Остались в запасе
22
Уго Вентура
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
0
Милан Лукач
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Радован Чурчич
Статистика матча Португалия - Сербия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:35 (прямая)
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