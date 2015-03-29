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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Крылья Советов
Балтика - Крылья Советов: обзор матча 29 марта 2015
Балтика
29.03.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
62'
Д. Ятченко
69'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Крылья Советов
81'
Замена
Надсон
️️️️
А. Чочиев
81'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Плопа
76'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Карачанаков
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
И. Горбатенко
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ятченко
Замена
А. Алексеев
️️️️
С. Ваганов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
71
Антон Карачанаков
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-1-1
88
Шелия
39
Цуканов
23
Васильев
3
Плопа
4
Рытов
93
Каленкович
23
Ваганов
9
Шуленин
71
Карачанаков
90
Безлихотнов
11
Базанов
3-2-1-3-1
14
Конюхов
25
Концедалов
90
Бурлак
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Померко
8
Габулов
11
Чочиев
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
23
Ваганов
22
Алексеев
22
Алексеев
23
Ваганов
71
Карачанаков
17
Гацко
17
Гацко
71
Карачанаков
3
Плопа
15
Скавыш
15
Скавыш
3
Плопа
11
Чочиев
30
Надсон
30
Надсон
11
Чочиев
23
Горбатенко
12
Симайс
12
Симайс
23
Горбатенко
Остались в запасе
Балтика
Крылья Советов
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Денис Вавилин
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Балтика - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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