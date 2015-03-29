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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Луч
Анжи - Луч: обзор матча 29 марта 2015
Анжи
29.03.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 0
Завершен
Луч
16'
И. Максимов
45+1'
Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Луч
Замена
В. Чуперка
️️️️
Г. Чиркин
90'
+2
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
83'
78'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
Г. Чиркин
76'
76'
Замена
Е. Белоногов
️️️️
М. Зюзин
57'
Замена
Ф. Фумаса
️️️️
К. Акопян
46'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
М. Насадюк
ГОЛ! 2:0!
Леонардо
45'
+1
37'
Замена
Нивалдо
️️️️
Р. Гордиенко
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
16'
8'
Желтая карточка
М. Насадюк
Желтая карточка
А. Гаджибеков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
19
Карен Акопян
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
4-1-4-1
55
Криворучко
2
Аравин
4
Айдов
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
8
Чиркин
11
Концедалов
33
Газимагомедов
78
Максимов
10
Боли
4-1-3-2
56
Довбня
3
Гаджибеков
36
Грачев
12
Пономаренко
77
Селищев
10
Козлов
19
Акопян
3
Насадюк
15
Зюзин
87
Мязин
18
Гордиенко
8
Чиркин
92
Чуперка
92
Чуперка
8
Чиркин
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
19
Акопян
70
Фумаса
70
Фумаса
19
Акопян
15
Зюзин
95
Белоногов
95
Белоногов
15
Зюзин
3
Насадюк
27
Лебедев
27
Лебедев
3
Насадюк
18
Гордиенко
6
Нивалдо
6
Нивалдо
18
Гордиенко
Остались в запасе
Анжи
Луч
77
Максим Андреев
АП
1
Мехти Дженетов
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
1
Мехти Дженетов
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
Статистика матча Анжи - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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