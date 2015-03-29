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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Химик
Cибирь - Химик: обзор матча 29 марта 2015
Cибирь
29.03.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Химик
18'
В. Свежов
70'
О. Бабенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Химик
90'
Желтая карточка
А. Еркин
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
87'
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
86'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Бабенков
68'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Г. Джикия
65'
Замена
С. Квасов
️️️️
П. Карасев
64'
Желтая карточка
П. Карасев
Желтая карточка
В. Свежов
53'
46'
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Валикаев
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Гащенков
45'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
А. Рогочий
37'
Желтая карточка
М. Маркосов
22'
ГОЛ! 1:0!
В. Свежов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
14
Рогочий
44
Ларенц
32
Скороходов
9
Нагибин
6
Свежов
37
Чеботару
18
Дудолев
9
Маркосов
3-3-3-1
1
Гавиловский
4
Тагилов
6
Шустиков
14
Джикия
23
Чернов
18
Карасев
4
Бабенков
5
Валикаев
77
Гащенков
38
Зинович
19
Касьян
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
18
Карасев
17
Квасов
17
Квасов
18
Карасев
77
Гащенков
98
Ильин
98
Ильин
77
Гащенков
5
Валикаев
33
Еркин
33
Еркин
5
Валикаев
14
Джикия
24
Столбовой
24
Столбовой
14
Джикия
Остались в запасе
Cибирь
Химик
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Cибирь - Химик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
РФЦ Заря
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